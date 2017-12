Hautausmaan kynttilät poistetaan talkoilla

Joutsenon hautausmaalla siivotaan joulunajan kynttilöitä talkooperiaatteella.

— Tämä on Joutsenossa ensimmäinen kerta, kun siivousta hoidetaan talkoilla, kertoo työnjohtaja Kimmo Petrell Joutsenon seurakunnasta.

Syy talkoiden järjestämiseen on kaksiosainen. Pyhien aikaan muovijätettä tulee runsaasti, ja hautausmaa halutaan siivota kertarysäyksellä. Kynttilöiden kerääminen hajautetusti täyttää alueen kiinteät roskikset alta aikayksikön.

— Jätettä syntyy pyhien aikana todella runsaasti.

Toinen syy on yhteisöllinen.

— Luottamushenkilöt ovat kyselleet yhdessä tekemisen perään, ja tämä on hyvä keino siihen. Talkoilun ohessa voi keskustella seurakunnan työntekijöiden kanssa ja tuoda mielessä olevia asioita esille.

Talkoot järjestetään ensi torstaina 28.12. kello 9—15.Osallistujille on luvassa talkookahvit. Talkoilua jatketaan keväällä haravoinnin merkeissä.