Kaupunki kysyy liikuntamaasta

Lappeenrannan liikuntatoimi kartoittaa kävijöiden mielipiteitä lasten liikuntamaasta.

Kysely on osa Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, Essi Markkasen ja Marika Salmisen, opinnäytetyötä, jonka aiheena on liikuntamaan kehittäminen asiakaspalautteen avulla.

Lasten liikuntamaita on järjestetty Lappeenrannassa vuodesta 2009 alkaen. Liikuntamaita järjestetään noin 25 kertaa vuodessa vuorosunnuntaisin Joutsenohallissa ja Kourulan palloiluhallissa. Liikuntamaat liikuttavat vuosittain yhteensä noin 4 500—5 000 lasta ja aikuista.

Liikuntamaa tarjoaa perheille yhteistä toimintaa sekä liikunnallista leikkiä ja temmellystä 1—12-vuotiaille lapsille, myös erityislapsille.

Kyselyyn vastataan verkossa, ja se on avoinna tammikuun loppuun. Kyselyyn vastaamiseen menee 5—10 minuuttia. Vastaajat voivat halutessaan osallistua kylpylä- ja uimahallilippujen arvontaan.