Pääkirjoitus: Sarastusta talouden taivaanrannassa

Vuosi 2017 on viimeistä silausta vaille valmis. Vuosi on tuonut odotettuja ja piristäviä tuulahduksia talouden sektorille.

Suomen Pankin tuoreimman ennusteen mukaan maan talous on ollut monen kuoppavuoden jälkeen pienoisella kasvu-uralla.

Tämä on näkynyt myös Joutsenossa. Sijainti Suomen suurimman metsätalouskeskittymän sydämessä on tuonut investointeja Joutsenoon.

Kemira Chemicalsin uusi natriumkloraatin tuotantolinjasto käynnistyi syksyllä. Euromääräinen satsaus oli 50 miljoonan euron luokkaa, muassaan investointi toi myös kaivattuja työpaikkoja.

Metsäteollisuuden suhdanteesta kertovat osaltaan Metsä Groupin oppisopimusrekrytoinnit, joiden kautta Joutsenossa koulutetaan yhtiön laitoksille 12 uutta osaajaa.

Kukkuroinmäessä surfataan uuden teknologian harjalla, kun jätteistä jauhetaan komposiittimateriaaleja täysin uuden teknologian avulla.

Positiivista sarastusta siintää myös matkailupuolella. Myllymäen rinneyrittäjä Jyri Paunonen maalaili viime lehdessä varovaisen positiivista kuvaa matkailun piristymisestä. Sähköposti täyttyy kyselyistä, joista moni tulee itänaapurin suunnalta. Tämä näkyy myös katukuvassa aiempaa runsaampina itäautoina.

Majoituskapasiteetista asian ei pitäisi jäädä kiinni. Joutsenossa avautui vuoden aikana peräti kaksi uutta gasthaus-tyyppistä majoitusliikettä Saimaantien varrelle.

Merkit ovat toivottuja, ja osoittavat seudun elinvoimaisuutta. Joutsenossa on edelleen voimaa.