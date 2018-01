Mylläri Snow Clubilla välivuosi

Mylläri Snow Club pitää talvikauden hiljaiseloa tapahtumien saralla.

— Kausi himmaillaan esimerkiksi freestylekoulujen suhteen. Pyrimme saamaan ensi talvelle taas enemmän toimintaa, mutta tänä vuonna meillä ei ole resursseja laajamittaiseen toimintaan. Aktiiveilla on esimerkiksi perheenlisäystä, joka vie ajan toiminnalta, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Aapo Myllärinen.

Mylläri Snow Club on freestyleyhdistys, joka toimii pääasiassa Joutsenon Myllymäessä. Tarkoituksena on kehittää alueen freestyletoimintaa sekä tarjota yhdistyksen jäsenille mahdollisimman monipuolista harjoittelua ja yhdessäoloa.

Yhdistys on toiminut vuodesta 2008 lähtien.