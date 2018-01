Verkkoyhtiö Elvera irtisanoo 33

Joutsenon alueellakin toimivan verkonrakennusyhtiö Elvera Oy:n yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena työt loppuvat 33 henkilöltä.

Näistä 26 on irtisanomisia, eläköitymisien kautta väki vähenee seitsemällä henkilöllä. Vähennykset kohdistuivat koko henkilöstöön.

Yt-neuvottelut alkoivat marraskuussa, alkuperäinen henkilöstön vähennystarve oli korkeintaan 40 henkilöä.

Yhtiön mukaan henkilöstön työllistyminen nykyisillä toimipaikkakunnilla ei ole mahdollista ja yhtiö hakee töitä entistä laajemmalta alueelta. Yhtiö varautuu alkuvuoden työtilanteeseen myös koko henkilöstöä koskevalla lomautusvaroituksella.

Elvera on Lappeenrannan Energian, Suur-Savon Sähkön ja Kymenlaakson Sähkön yhteinen verkkoyhtiö. Yhtiössä on ennen irtisanomisia noin 300 työntekijää.