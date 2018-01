Venäläismatkailijat alkavat palata Holiday Club Saimaalle

Ihan kuin ennen vanhaan. Näillä sanoilla Anne Puhakainen kuvaa johtamansa Holiday Club Saimaan venäläismatkailijoiden määrää nyt vuodenvaihteessa. Naapurimaasta tullaan jälleen lomailemaan Rauhan hotelliin ja kylpylään. Tämän viikon keskiviikkona täyttöaste oli sata.

— Kasvua on näkyvissä. Viime vuonna oli ulkomaisten osuus hotellissa 21 prosenttia, ja tuosta luvusta suurin osa on venäläisiä. Edellisvuoden vastaava luku oli 19, Puhakainen kertoo.

Kultavuodet koettiin vuodesta 2011 vuoden 2013 alkuun. Sen jälkeen talouden lama ja ruplan kurssivaihtelut kurittivat venäläisiä, ja heidän määränsä Rauhassa väheni.

— Kun he alkoivat tulla takaisin, heillä ei ollut alkuun kuluttaa rahaa ravintolapalveluihin. Nyt ravintoloissakin käydään taas, Puhakainen sanoo.

Hotellin venäläisasiakkaista suurin osa on perheitä, jotka yleensä tulevat omilla autoillaan. Myös pakettimatkailijoita saapuu tasaiseen tahtiin.

— Ilahduttavasti on tehty varauksia myös Keski-Euroopasta tulevalle kesälle. Matkailijoita on tulossa esimerkiksi Hollannista ja Saksasta.

Kiinalaisetkin ovat löytäneet Saimaan rannat. Nämä matkailijaryhmät ovat saalista uusista varauskanavista.