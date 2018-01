Lasten lumipäivä vihkii pulkkamäen tänään käyttöön

Raviradan takaisessa mäessä on tänään tohinaa, kun Lasten lumipäivät -tapahtumakiertue rantautuu raviradalle. Kahden tapahtumapäivän aikana liikutetaan yli 400 lasta. Samalla vihitään käyttöön Joutsenon uusi pulkkamäki.

Päiväsaikaan vuorossa ovat koululaiset ja mukana ovat Joutsenon koulun, Ravattilan ja Parjalan oppilaat.

Tänä iltana Lasten lumipäivä-tapahtumaan voi puolestaan osallistua kaikki halukkaat lapset ja lapsenmieliset. Joutsenon iltatapahtuma perheille järjestetään torstaina 11.tammikuuta kello 17–20.

— Iltatapahtumaan voivat osallistua kaikki halukkaat ja se on osallistujille maksuton. Luvassa on lumiaiheista liikuntaa lapsille, esimerkiksi hiihtorata, ampumahiihtoa soveltaen, mäenlaskua ja tarpeen vaatiessa jalkapallokenttä lingotaan puhtaaksi, jotta siinä voi pelata lumifutista. Lisäksi paikalla on kiertuemaskotti, Karoliina Ahtiainen kertoo.

Itse pulkkamäki on vajaat sata metriä pitkä. Idean takana on Joutsenon Kullervo ja käytännön töistä vastasi kaupunki. Laskeminen pulkkamäessä tapahtuu omalla vastuulla.