Kemiran Joutsenossa sijaitseva voimalaitos siirtyy Adven Oy:n omistukseen

Kemira Chemicals Oy ja Leppäkosken Sähkö Oy myyvät Äetsässä sijaitsevan FC Energia Oy:n ja Joutsenossa sijaitsevan FC Power Oy:n voimalaitososakkeet Adven Oy:lle. Sopimus allekirjoitettiin 10. tammikuuta.

— Myimme Advenille nämä yhteisomistuksessa olleet yhtiöt, sillä halusimme uuden kumppanin toimittamaan meille energiaratkaisuja, kertoo Kemira Oyj:n tuotantojohtaja Tommi Kankkunen.

Joutsenossa kauppa ei aiheuta mitään muutoksia. Myöskään Kemiran henkilöstöön sillä ei ole vaikutusta.

— Olemme juuri investoineet 50 miljoonaa euroa uuteen natriumkloraattitehtaaseen, ja sillekin voimalaitoksen tuottama sähkö ja höyry ovat tärkeitä, Kankkunen sanoo.

FC Energia ja FC Power ovat energiatuotantoyhtiöitä, jotka ovat olleet 34-prosenttisesti Kemiran ja 66-prosenttisesti Leppäkosken Sähkön omistuksessa.

— Kemira on tähän asti operoinut voimalaitosta. Jatkossa Adven tuottaa meille nuo hyödykkeet, Kankkunen selvittää.

Laitokset käyttävät polttoaineenaan enimmäkseen vetyä. Ne tuottavat lämpöä ja sähköenergiaa yhteensä yli 200 GWh vuodessa.

Adven tarjoaa teollisia ja kaupallisia energia- ja vesiratkaisuja Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Se palvelee noin 150:tä teollisuuslaitosta.

Kaupan myötä molempien laitosten käynnissäpito ja kaikki operatiivinen toiminta siirtyvät Advenille. Kemira ja Adven tekevät samalla pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen energiantoimituksesta.

Kauppa on ehdollinen ja toteutuu myöhemmin. Kauppahintaa ei julkisteta.

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla.