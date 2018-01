Pääkirjoitus: Tori täydentää kauppapalveluja

Joutsenon torin esiintymislavan seinään on piirretty violetti sydän. Vaikka seinien töhrintä ei ole mitenkään kannatettavaa tai edes luvallista, kuva kertoo torin luonteen: se on paikkakunnan sydän.

Torikulttuuri on kokenut elinvoimaisempiakin aikoja, mutta yhä siellä käydään kauppaa ja kokoonnutaan yhteen. Siellä pörräävät nuoret ja vähän vanhemmatkin omissa porukoissaan.

Suomen talvi ja torikauppa ei ole maailman helpoin yhtälö. Vakioasiakkaat eivät katso vuodenaikaa, kun hakevat torilta juureksia, kalaa tai kenkiä, mutta satunnaiset asiakkaat ovat talvisin harvassa. Kesä tuo torille toisenlaisen elämän.

Lappeenrannan kaupunki luopui torin tapahtumajärjestämisvastuusta, mutta uudeksi ylläpitäjäksi löytyi vapaaehtoisten joutsenolaisten joukko. Onneksi löytyi. Olisi ollut suuri menetys, jos tori olisi hiljentynyt kokonaan. Uusi isäntä voi parhaimmillaan luoda jotain uutta.

Torikauppa täydentää palvelutarjontaa. Erikoisliikkeitä löytyy keskustasta yhä, vaatteitakin useammasta paikasta, mutta esimerkiksi jalkineita vähänlaisesti. Torin kenkäkauppiaan asiakkaina käy iäkästä väkeä, jonka on vaikea päästä ostoksille kumpaankaan kaupunkiin.

On kaupunkeja, joissa torimyyjiltä ei peritä lainkaan paikkamaksua. Niissä raha on katsottu vähemmän arvokkaiksi kuin torin elävyys. Kaikkea ei voikaan mitata rahassa.