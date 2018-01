Vuoden mittaisessa urkukonserttien sarjassa kuullaan niin kokeneita konkareita kuin nuoriakin kykyjä

Joutsenon seurakunnan kanttori Toni Pussinen kertoo, että uusien urkujen alkutaival on ollut täydellinen.

— Konserteissa on riittänyt kuulijoita, ja urut ovat toimineet. Niitä ei ole tarvinnut vielä huoltaa, mikä on poikkeuksellista, hän kertoo.

Uusia urkuja yleensä kyllä juhlistetaan, mutta harvoin näin näyttävästi. Urkurakentamo Veikko Virtanen, joka toimitti urut Joutsenoon, ei muista toista tämänkaltaista konserttisarjaa.

Soittajia ei ole ollut vaikea saada. Ohjelmien tekeminen työllistää kanttoreita, ja konsertti-iltoina tarvitaan seurakunnasta paikalle vahtimestari ja konserttiavustaja.

Konserteissa kuullaan erityyppisiä urkureita.

— Jotkut säveltävät itse ja soittavat omia sävellyksiään. Mukana on myös nuoria opiskelijoita, joilla on tuore lähestymistapa, ja vanhemman polven urkureita sekä paikallisia kollegoita, Pussinen kertoo.

Ensi sunnuntaina on vuorossa kotkalainen urkuduo Jaana Jokimies ja Irina Lampén. Ohjelmistossa on nelikätisiä urkusävellyksiä ja romanttisten orkesteriteosten sovituksia. Jokimies työskentelee Kotkan seudun musiikkiopistossa pianon- ja urkujensoiton opettajana ja apulaisrehtorina. Lampén työskentelee Kotkan seurakunnassa kanttorina.

Kevään urkukonsertit

14.1. klo 18 Urkuduo Jaana Jokimies ja Irina Lampén

21.1. klo 18 Santeri Siimes, urut

28.1. klo 15 Riina Tölli, urut

4.2. klo 18 Kari Hämäläinen, viulu, ja Toni Pussinen, urut

11.2. klo 18 Jaakko Löytty, selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen

18.2. klo 18 Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog, urut

25.2. klo 15 Pilvi Listo-Tervaportti, urut, ja Juhani Listo, trumpetti

4.3. klo 18 Joni Vikki, urut

11.3. klo 18 Minna Raassina, urut

18.3. klo 18 Aino Juntunen, urut

25.3. klo 15 Matti Pohjoisaho, urut

1.4. klo 18 Toni Pussinen, urut

8.4. klo 18 Tuomas Pyrhönen, urut

15.4. klo 18 Julia Tamminen, urut

22.4. klo 18 Jimi Järvinen, urut

29.4. klo 15 Heikki Mononen, urut

Konsertit ovat Joutsenon kirkossa klo 18, kuun viimeisenä sunnuntaina klo 15.

Ohjelmia myydään kirkon ovelta tuntia ennen konsertteja, sarjaohjelmaa (tammi—kesäkuun konsertteihin) myös Joutsenon seurakuntatoimistossa.

Jaana Jokimies ja Irina Lampén esiintyvät Joutsenon kirkossa ensi sunnuntaina.