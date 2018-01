Presidentinlinnaan pyrkii monta toimittajaa

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona. Suomen tasavallan 13:nneksi presidentiksi pyrkii kahdeksan ehdokasta. Kolme heistä on naisia ja viisi miehiä.

Vanhin pyrkijöistä on Nils Torvalds (r.), joka täyttää elokuussa 73 vuotta, ja nuorin Laura Huhtasaari (ps.), maaliskuussa 39.

Torvaldsia hieman nuorempia ovat sitoutumattomat Paavo Väyrynen, 71, ja istuva presidentti Sauli Niinistö, 69. Pekka Haavisto on miehistä nuorin, hän täyttää maaliskuussa 60. Matti Vanhanen on 62-vuotias. Merja Kyllönen (vas.) ehtii täyttää 41 vuotta ennen varsinaista vaalipäivää, ja Tuula Haatainen (sd.) on kohta 58.

Ehdokkaista neljä on toimittajia. Haavisto on työskennellyt Komposti- ja Suomi-lehdissä sekä Vihreässä Langassa. Torvalds teki pitkän uran Yleisradion toimittajana, muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana Moskovassa ja Washingtonissa. Vanhanen on toimittanut Vantaalla paikallislehti Kehäsanomia. Väyrynen työskenteli Yleisradiossa 1960-luvulla.

Lähes kaikki ovat kouluttautuneet vähintään samalle asteelle kuin vanhempansa. Poikkeuksen tekee vaille akateemista tutkintoa jäänyt ylioppilas Haavisto, jonka isä oli Munkkivuoren yhteiskoulun rehtori ja äiti kemian opettaja.

Torvalds astui isänsä jälkiä. Ole Torvalds oli Åbo Underrättelser -lehden toimittaja ja runoilija, ja äidinisä oli kirjailija Ernst von Wendt. Nils Torvaldsin poika Linus on tullut tunnetuksi Linux-käyttöjärjestelmän luojana.

Useilla on akateeminen koulutus. Haatainen on valtiotieteen maisteri ja sairaanhoitaja, Huhtasaari kasvatustieteen maisteri sekä luokan-, uskonnon- ja erityisopettaja, Niinistö oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari, Vanhanen valtiotieteiden maisteri ja Väyrynen valtiotieteen tohtori.

Kyllönen varttui työläisperheessä, luki ylioppilaaksi, suoritti bioanalyytikon tutkinnon ja on työskennellyt laboratoriossa ja apteekissa. Niinistön äiti oli sairaanhoitaja ja isä levikkipäällikkö.

Paavo Väyrysen vanhemmat olivat maanviljelijöitä. Väyrysen yritteliäs luonne voi olla perua isä-Eemeliltä, joka sai satavuotiaana patentin keksimälleen perunanistutuskoneelle. Paavo Väyrynen perusti kansalaispuolueen, jonka ensimmäinen puheenjohtaja hän on, ja hänen uransa poliitikkona on ilmiömäisen pitkä ja vaiheikas.

Presidenttiehdokkaiden kotiseudut hajaantuvat laajalle Suomen kartalla. Useimmilla ei ole siteitä Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon tai Etelä-Savoon. Yllättäen vahvin side on Tammisaaressa syntyneellä suomenruotsalaisella Torvaldsilla. Hänellä on viisi lasta, joista yhden äiti on kotoisin Rautjärven Simpeleeltä. Siellä seuduin hänellä oli myös kesämökki.

Jyväskyläläislähtöisen Matti Vanhasen isä, valtio-opin emeritusprofessori Tatu Vanhanen, oli syntyisin Vuoksenrannasta Karjalan kannakselta. Sukujuuret ulottuvat siellä 1500-luvulle. Matti Vanhasen äiti on Laukaasta, mutta osa äidin suvusta on Kangasniemeltä. Haatainen on syntynyt Tuusniemellä Pohjois-Savossa. Perhe asui koulurakennuksessa saaressa, jossa hänen isänsä oli opettajana, ja tytär pääsi seuraamaan oppitunteja jo ennen kouluikää.

Haaviston juuret ovat Uudellamaalla, mutta hänen isänsä muutti perheensä mukana lapsena Viipuriin ja lähti sieltä evakkoon. Perheen huvila oli Rättijärvellä.

Huhtasaaren juuret ovat Pirkanmaalla, Niinistön Varsinais-Suomessa, Kyllösen Kainuussa ja Väyrysen Lapissa.

Haavisto on lähiölapsi. Hän syntyi Helsingin Siilitiellä ja varttui Munkkivuoressa. Kyllönen asuu yhä syntymäpaikkakunnallaan Suomussalmella, Pesiökylässä puolisonsa kanssa. Helsingissä ei hänen harrastuksensa metsän raivaus onnistuisikaan, runojen kirjoittaminen kyllä.

Huhtasaarella ja hänen perheellään on koti Porissa, mutta hänellä on asunto myös Helsingissä. Huhtasaarella on ehdokasjoukon pienimmät lapset — 12- ja 5-vuotiaat — mutta vain helmikuuhun asti, jolloin kahden aikuisen pojan isä Sauli Niinistö saa puolisonsa Jenni Haukion kanssa vauvan.

Vanhanen asuu Nurmijärvellä, Väyrynen Keminmaalla ja kaikki muut Helsingissä.

Useimmat ehdokkaat ovat tai ovat olleet naimisissa, ja useimmilla on lapsia. Haavisto elää rekisteröidyssä parisuhteessa. Hänellä ei ole lapsia, niin kuin ei Kyllöselläkään.

Lähteet: Wikipedia, ehdokkaiden kampanjasivut ja -toimistot, suku.genealogia.fi:n keskustelupalsta, ethnicelebs.com, esaimaa.fi, yle.fi.

Presidentiksi

pyrkivät

Tuula Haatainen (sd.) on kansanedustaja ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja

Pekka Haavisto (vihr.) on kansanedustaja ja Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja

Laura Huhtasaari (ps.) on kansanedustaja.

Merja Kyllönen (vas.) on Euroopan parlamentin jäsen.

Sauli Niinistö (sit.) on Suomen tasavallan 12. presidentti.

Nils Torvalds (r.) on Euroopan parlamentin jäsen.

Matti Vanhanen (kesk.) on kansanedustaja.

Paavo Väyrynen (sit.) on Euroopan parlamentin jäsen.

Presidentinvaali sunnuntaina 28.1. Ennakkoäänestys kotimaassa 17—23.1.