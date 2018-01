Siivouskehotus poiki näkyvää tulosta

Kesäkuussa 2017 Rauhantieltä otettujen valokuvien vertaaminen tuoreisiin kertoo, että numerossa 58 sijaitsevan talon piha on siistiytynyt viime kuukausien aikana. Myös Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa on pantu merkille, että muutosta parempaan on tapahtunut.

Kyse on CBC Reuse Centerinä viimeksi toimineesta kiinteistöstä, jonka omistaa CBC Trading Services Ltd.-Rajakauppapalvelut Oy. Yhtiön sekä kierrätystoimintaa harjoittaneen CB Cooperative-Lähialueosuuskunnan toimitusjohtaja kuoli loppuvuodesta 2016, ja ympäristötoimelta vei kotvan aikaa löytää toimivaltainen taho, jota lähestyä.

Lopulta ympäristötoimi lähetti postia yhtiön ja osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalle. Vastausta selvityspyyntöön ei ole kuulunut, mutta siivouskehotukseen on silmin nähden reagoitu.

— Itse pyörähdin paikalla viimeksi joulun alla, ja kyllä sieltä on pikku hiljaa syksyn mittaan hävinnyt jätteitä, ympäristötarkastaja Päivi Uski kertoo.

