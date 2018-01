Taidekesä tarjoaa teatterinukkeja aikuisille ja 29 muuta kurssia

Joutsenon taidekesä on viime vuodet pyörinyt plus miinus nolla -tuloksella. Joutsenon opiston rehtori Ulla Huhtilainen sanoo, että tärkeintä heille onkin tehdä kulttuurityötä. Koko maakunnassa ei ole toista yhtä laajaa, koko kesän kestävää kulttuuritapahtumaa.

Tulevan kesän kurssiohjelma valmistui jo ennen vuodenvaihdetta. Sähköistä markkinointia on lisätty, ja esimerkiksi palaute opettajilta ja asiakkailta ovat tuoneet ryhtiä suunnitteluun.

— Meillä on uskollisia kurssilaisia. 60 prosenttia kurssilaisista tulee meille vuodesta toiseen, Huhtilainen kertoo.

Ensi kesä tuo mukanaan kahdeksan uutta kurssia. Kaikkiaan kursseja on 30.

Kirjailija Petri Tammisen vetämä proosakurssi on yksi niistä, jotka täyttyvät hetkessä, samoin kuin akvarelli- ja maalauskurssit.

Nuorille suunniteltiin tällä kertaa oma kirjoittamiskurssi kesäkuulle. Se sai nimekseen Kirjoita maailmankaikkeus. Opettajana on runoilija ja kirjoittamisen ohjaaja Solina Riekkola.

Aikuisten Vedic art -kurssin osallistujamäärä tuplaantui toisena kesänä. Nyt on vuorossa kolmas, ja sen lisäksi pidetään toinen kurssi, johon voi ottaa mukaan lapsen. Se on kesäkuussa yhtaikaa lasten musiikkikurssin kanssa.

Laululyriikan kurssilla heinäkuun puolivälissä myös sävelletään. Luonnonvalokuvausta tulee opettamaan Mika Honkalinna, joka ideoi kurssin pitäessään opistolla viime kesänä Korppiretki-näyttelyään.

Muistojen tilkkumatkalla kesäkuussa valmistetaan kurssilaisen omaan elämään liittyvistä esineistä, kuvista ja tilkuista teos, jonka avulla tutkitaan omia henkisiä voimavaroja ja menneisyyttä sekä katsotaan tulevaisuuteen. Opettajana on ratkaisukeskeinen työnohjaaja Tarja Pohjalainen.

Kuvataiteilija Tuulia Iso-Tryykäri tulee opettamaan muotokuvamaalausta heinäkuun loppupuolella.

Lappeenrantalaisen purjeveneteatteri Joutavan ruuhen nukketeatteritaiteilija Satu Kivistö ohjaa kesäkuun alussa teatterinuken valmistusta ja käyttöä. Hänen nukkekurssinsa on tarkoitettu aikuisille.

Vapaan kudonnan riemua -kurssilla heinäkuun puolivälissä opettaa lemiläinen kudonta-artesaani Mirja Talvikki Nikamaa.

Akvarellikursseja pitkään vetänyt ja edelleen ensi kesänä vetävä Konstantin Sterkhov pitää tulevana kesänä oman taidenäyttelyn opistolla.

Taidekesään kuuluvat myös lukuisat ilmaiset yleisötilaisuudet.

Avajaisjuhlaan 26. kesäkuuta tulee puhujaksi toimittaja, tietokirjailija Leeni Peltonen. Tiistaina 10. heinäkuuta kirjailijan tiestään kertoo Kati Tervo. 17. heinäkuuta tietokirjailija Sirpa Polo kysyy luennossaan, miksi valitsemme pahan ja torjumme hyvän.

Konsertteja pidetään lähes kaksikymmentä.

Taidekesän kursseille voi alkaa ilmoittautua helmikuussa.