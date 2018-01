Tavara kiertää Kiekkarin kautta

Joutsenon kierrätyskeskus Kiekkarin hyllyillä riittää tavaraa.

Kiekkarin vastuuhenkilö Saila Pirinen ei uskalla edes arvailla talossa olevien artikkeleiden määrää, useita tuhansia se on joka tapauksessa.

Tavarat tulevat lahjoituksina eikä niistä makseta korvausta, hinnoittelu tapahtuu henkilökunnan toimesta. Ohjenuorana on hinnat, joilla tavara liikkuu.

— Sitä ihan viimeistä euroa ei olla puristamassa irti, Pirinen sanoo.

Kiertävintä tavaraa ovat vaatteet ja astiastot, sekä hyväkuntoiset sohvat. Myös kysyntää näille riittää ja kanta-asiakkaat pyytävät myös henkilökuntaa vinkkaamaan, jos kiinnostavia astioita tai kalusteita tulee taloon.

— Meillä on vakioasiakkaita, jotka käyvät viikoittain katsomassa tavaroita.

— Hyväkuntoiset ja oikein hinnoitellut tavarat kiertävät. On muistettava, että kyse on käytetyistä tavaroista, joten hinnatkin ovat sen mukaisia.

Kiekkari toimii Lappeenrannan seudun kierrätysyhdistyksen alaisuudessa. Kierrätysyhdistys tarjoaa töitä muuten vaikeasti työllistyville. Joutsenossa henkilövahvuus on 16 henkeä. Osa henkilökunnasta on työkokeilussa samalla kun hakee varsinaista työpaikkaa, loput taas ovat töissä Eksoten hallinnoiman kuntoutuksen kautta.

Töitä tehdään noin neljä tuntia päivässä 2—4 päivänä viikossa, työjaksojen kestot vaihtelevat kolmesta kuuteen kuukauteen.