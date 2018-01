Presidentinvaalin ennakkoäänestys päättyy tänään tiistaina 23. tammikuuta.

Joutsenossa voi äänestää ennakkoon Joutsenon kirjastossa, joka on tänään avoinna kello 10—19, sekä Korvenkylän kirjastossa, joka palvelee ennakkoäänestäjiä kello 12—19.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Vaalitoimituksen nopeuttamiseksi suositellaan myös ilmoituskortin ottamista mukaan.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1. Silloin voi äänestää vain omassa, asuinalueen mukaan määräytyvän äänestysalueen mukaisessa äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

Joutseno on jaettu neljään äänestysalueeseen, ja äänestyspaikat ovat Ravattilan koulu, Joutsenon koulu, Pulpin päiväkoti, Joutsenon työväentalo ja Korvenkylän koulu.