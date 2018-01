Maria Veitola antoi ajatuksen näyttelyteokseen

Kuvataiteilija Leena Katriina Ehrling (s. 1966) maalaa teoksia, joissa ihminen näkyy vain osittain. Paraikaa hänen työnsä Maria’s sausages (Marian makkarat) on esillä Lappeenrannan taidemuseossa Kaakko18-taidenäyttelyssä. Hän sai teokseen inspiraation toimittaja Maria Veitolan valokuvasta, jonka näki Instagramissa.

— Näyttelyssä on mukana 42 taiteilijaa. Karsinta oli kova, lappeenrantalainen Ehrling kertoo.

Maria’s sausages on tyypillistä Ehrlingiä. Hänen maalaustensa ihmiset ovat usein kasvottomia.

— Se on kai häveliäisyyttä tai ujoutta. Haluan, että töissäni on salaperäinen tunnelma.

Näyttelytyö sai alkunsa, kun Ehrling näki netin Instagram-sovelluksessa Veitolan kuvan. Siinä näkyy tämän maha.

— Nainen katsoo yleensä tosi kriittisesti itseään. Veitola oli innoissaan, kun halusin tehdä maalauksen hänen valokuvastaan. Hän pyysi lähettämään sitten valmiista työstä kuvan.

Kuvataiteilijuus vaatii esillä oloa. Ehrling sanoo, että monet kuvataiteilijat ovat kuitenkin introvertteja, ja hän itsekin tunnistaa tarvitsevansa omaa reviriiä.

— Pidemmän päälle ei voi olla anonyymi, Ehrling sanoo.

Leena Katriina Ehrling valmistui kuvataiteilijaksi kaksi vuotta sitten, viisikymppisenä. Hänellä ei ollut epärealistisia odotuksia kuvataiteilijan ammatista. Se on taloudellisesti epävarma. Tarvitaan aktiivisuutta laittaa menemään näyttely- ja apurahahakemuksia.

— Välillä puristan sivellintä liikaa, olen liian tiukka ja jäykkä, mutta toisinaan huomaan, että tulipa hemmetin mehevä veto. Sitten katson sitä kuin vieras, Ehrling naurahtaa.

Ehrling on kotoisin Joutsenon Hyvättilän kylästä.

— Siellä on lapsuus tullut elettyä. Nykyisin se tuntuu vähän kuin unimaailmalta. Siellä käydessäni lapsuus tulee mieleen takautumina. Veljeni asuu kotitalossamme avovaimonsa kanssa, Ehrling kertoo.

Ehrling itse asuu Lappeenrannassa aviomiehensä ja kahden lukioikäisen tyttärensä kanssa.

Kaakko18 Lappeenrannan taidemuseossa 18. maaliskuuta saakka. Näyttely on katsaus kaakkoissuomalaisten taiteilijoiden töihin.