EKLU palkitsi Maiju ja Milla Kainlaurin

Kainlaurin sisarukset Maiju (syntynyt 2002) ja Milla (2000) on palkittu urheilumenestyksestään. Tunnustus julkistettiin Etelä-Karjalan urheilugaalassa tänään perjantaina 26.1.

Lappeenrannan soutajia edustavien sisarusten laji on olympialuokkien soutu, jossa he ovat voittaneet kaksi suomenmestaruutta A-tyttöjen kaksikossa sekä useita SM-mitaleita yksikkösouduissa. Kainlaurit ovat myös joutsenolaisille tuttuja, sillä he edustavat Joutsenon Kullervoa suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa.

He saavat Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu ry:n EKLUn urheilijapalkinnon myöhemmin, sillä huomenna Tallinnassa käytäviin sisäsoutukilpailuihin osallistuvat Kainlaurit eivät päässeet gaalaan.

Lappeenrannan vuoden liikuttajana gaalassa palkittiin Joutsenon frisbeegolfrataankin kädenjälkensä jättänyt Willimiehen Disc Golf ry aktiivisena ja esimerkillisenä olosuhteiden kehittäjänä ja rakentajana sekä nuorison liikuttajana.

Vuoden urheiluteoksi EKLUn jäsenseurojen puheenjohtajat äänestivät LUM:n kolmiloikkaaja Simo Lipsasen EM-hopean ja uuden Suomen-ennätyksen, 17,14 metriä. Suomen urheiluliitto palkitsi Lipsasen myös vuoden hyppääjänä.

Olympiakomitean ja Gasum Oy:n maakunnallinen Sinettiseurapalkinto laadukkaasta paikallisesta nuorisotyöstä annettiin Imatran ratsastajille. EKLUn hyväntekeväisyyspalkinto myönnettiin Valon Vuokselle. Pesä Ysit palkittiin yhteistyöstä Lappeenrannan ja lähikuntien koulujen kanssa.

Seurajohtajana palkittiin Imatran Kusankun puheenjohtaja Anne Kettunen, vuoden urheiluseurana imatralainen pesäpalloseura IPV ja elämänurasta Imatran Jyskeen Taisto Kuivanen. Jokeri-palkinnon sai Lappeenrannan naisvoimistelijoiden Terttu Hinkkanen.

Kainlaurien lisäksi palkittiin urheilijat Simo Uosukainen, Moona Korkealaakso, Aleksi Sinkkonen, Essi Rytteri, Otto Pulkkinen, Johanna Kalin, Eetu Korhonen, Krista Parkkonen, Tuukka Loikkanen, Santeri Nuottamo, Maria Asikainen, Aleksi Muukkonen ja Toni Rennola.

Palkitut seura-aktiivit ovat Antero Linnapuomi, Lea Huhtanen, Seppo Ukkonen, Heidi Rantakare, Pertti Timonen, Pertti Mustonen, Mika Riikonen, Jonne Inkinen, Teuvo Laukkanen, Ulla Kekoniemi, Ilkka Seppänen, Matti Kyöstilä, Jukka Karhu, Anu Jousinen ja Aulis Kupias.