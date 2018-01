Pihabongaus tulee taas viikonloppuna

Suomen suurin lintuharrastustapahtuma, BirdLife Suomen Pihabongaus, järjestetään ensi viikonloppuna.

Havaintoja on odotettavissa monipuolisesti, sillä leudon alkutalven ja hyvän pihlajanmarjasyksyn ansiosta Suomeen on jäänyt talvehtimaan runsaasti lintuja.

Pihabongaus on mainio tapa tutustua lintuharrastukseen. Talvella lintuja on vähän, joten lintujen tunnistamisen harjoittelu kannattaa aloittaa juuri tähän aikaan vuodesta.

Pihabongaus on avoin tapahtuma, jossa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja esimerkiksi omalla pihalla. Lintuhavainnot ilmoitetaan BirdLife Suomelle. Tuloksista saadaan arvokasta tietoa maamme talvilinnuston muutoksista.

Tulokset kertovat muun muassa hömötiaisen ja varpusen selkeästä vähenemisestä ja pikkuvarpusen runsastumisesta. Osallistumalla pihabongaukseen jokainen pääsee tekemään kansalaistiedettä.

Etelä-Karjalan Lintutieteellisellä Yhdistyksellä EKLYllä on pihabongausviikonloppuna yleisötapahtuma Lappeenrannan Pappilanniemessä sunnuntaina. Kello 9—12 lintuja bongataan Pappilanniemen talviruokintapaikalla.