Taide tuli Turo Haapamäen työpaikalle, Suomen suurimmaksi laajenneeseen säilöönottoyksikköön

Kiasmassa kymmenkunta vuotta sitten? Joutsenon säilöönottoyksikön ohjaaja Turo Haapamäki ei ole aivan varma, missä ja milloin kävi viimeksi taidenäyttelyssä. Taidetta nähdäkseen Haapamäen ei enää tarvitse jalkautua museoon tai galleriaan, sillä taide on levittäytynyt hänen työpaikalleen Konnunsuon vankilan entiseen sellirakennukseen useiden teosten voimin.

Ne ovat Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataideopiskelijoiden käsialaa. Yhteistyöprojekti on myös yksi esimerkki prosenttitaiteen periaatteesta, jota seutukunnalla on viime aikoina alettu soveltaa.

— Taiteeseen on käytetty lähestulkoon eurolleen prosentti rakentamiskuluista, kertoi yksikköä johtava Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Antti Jäppinen säilöönottoyksikön laajennusosan avajaisjuhlissa maanantaina.

Vuokraisäntää, Kiinteistö Oy Konnunsuon Linnaa juhlissa edustanut Markku Pynnönen muistuttaa, että rakennuksesta ei ole vankila-ajoilta jäljellä kuin ulkoseinät ja katto. Niiden suojissa on nyt yhteensä 67 säilöönottopaikkaa, joista 29 paikkaa otetaan käyttöön ensi maanantaista alkaen. Paikkoja tulee myöhemmin vielä kaksi lisää.

Yksikkö on jo nyt isompi kuin Suomen toinen, Helsingin Metsälässä sijaitseva 40-paikkainen säilö.

Aiheesta lisää 25.1. Joutseno-lehdessä.

