Keskustakolmikko sai nuhteet sooloilusta maakuntavaltuustossa

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston keskustavaltuutetut, joutsenolainen Karoliina Ahtiainen sekä Ari Torniainen ja Jari Karhu saivat maanantaina kaupunginhallitukselta nuhteet toiminnastaan maakuntavaltuustossa. He olivat äänestäneet vastoin kaupunginvaltuuston päätöstä kuntien maksuosuuksista päätettäessä.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta, ja Anneli Kiljunen (sd.) teki esityksen, jota Tapio Arola (kesk.) kannatti. Kiljunen esitti, että kaupunginhallitus pitää erittäin vakavana kolmikon toimintaa ja edellyttää jatkossa toimimista kaupungin päätösten ja omistajaohjauksen mukaisesti. Koulutustakin valtuutetuille tarjotaan, jos tarvetta on.

Juha Turkia (ps.) esitti kuitenkin edelleen Torniaisen, Karhun ja Ahtiaisen erottamista Etelä-Karjalan maakuntavaltuustosta, koska he eivät nauti kaupunginvaltuuston luottamusta. Jani Mäkelä (ps.) kannatti Turkiaa.

Äänestysten jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kuitenkin Kiljusen tekemän esityksen.

Riitta Munnukka (kesk.) jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Asia menee tiedoksi kaupunginvaltuustolle.