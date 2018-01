On aika rakentaa Penttiläntien varteen kokonaan uusi koulurakennus

Joutsenon pienet ja isot koululaiset ansaitsevat kokonaan uuden koulurakennuksen Penttiläntielle. Uudisrakennus on järkevin vaihtoehto kustannussyistä mutta myös siksi, että se palvelee valmistuttuaan oppilaita laajemmalta alueelta.

Joutsenossa olisi sen jälkeen todennäköisesti vain kolme koulua, ja ne kaksi muuta olisivat Pulpilla ja Korvenkylässä.

Päättäjät ratkaissevat vielä kevään mittaan, ryhdytäänkö rakennustöihin ja milloin. Toivottavasti Lappeenrannan koulupalapeli ei tuota ikävää yllätystä Joutsenoon.

Nykyisellään entinen koulukeskus on kuin tilkkutäkki. Sen vanhin osa on otettu käyttöön vuonna 1970, eli se on pian nelikymppinen.

Sen elinkaareen on mahtunut monia laajennuksia, peruskorjauksia ja suurempia ja pienempiä uudistuksia. Auditorio on remontoitu kuntaliitosrahoilla, entinen pitkä käytävä on muuttunut aulatilaksi, liikuntasali on saanut uuden lattian, ja niin edelleen.

Neljäkymmentä vuotta sitten valmistuneissa rakennuksissa on yleisesti rakenteita, jotka ovat herkempiä vaurioitumaan kuin nykyaikaiset ratkaisut.

Koulut ovat kovassa päivittäisessä käytössä lähestulkoon ympäri vuoden. Niissä tekevät päivittäistä työtään lapset ja nuoret, ja juuri heidän pitää olla yhteisön tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiä.

Ne lähes 21 miljoonaa, jotka laskelmien mukaan investoitaisiin uuteen Joutsenon kouluun, menevät suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin.