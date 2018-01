Vuosikymmenet puntteja nostellut Olli Väätäinen teki harrastuksestaan ammatin

Kymmenen vuotta Olli Väätäinen kulki Kiinassa ja Kazakstanissa työmatkoilla puku päällä. Nurminen Logistics Oyj:n myynnistä ja tuotannosta vastaavalle kertyi reissupäiviä.

Lopulta matkustelu ja hotellielämä kävivät niin raskaaksi, että hän irtisanoutui ja perusti oman firman Helsinkiin. Tänään Väätäisen Jälkipoltto Oy tuottaa hyvinvointipalveluja yrityksille. Omat stressaavat kokemukset antoivat näkökulmaa.

— Töitä on tasaisesti ja asiakkaita ympäri maata, Lappeenrannassakin, Väätäinen kertoo.

Väätäinen on syntyjään Korvenkylästä. Hän jätti Joutsenon lähtiessään Uttiin armeijaan 1980-luvun puolivälissä. Sen jälkeen hän opiskeli Lappeenrannassa koneinsinööriksi ja työskenteli siellä kymmenen vuotta.

— Sieltä läksin Helsingin kiertoradalle 2000-luvun alussa.

Nyt Väätäinen asuu Helsingissä meren rannalla. Työkseen hän luennoi hyvinvoinnista ja tekee kehonkoostumusmittauksia ja kuntotestejä.

— Reissuvuosinani näin, kuinka ihmiset väsyivät, jopa kuolivat stressiin. Yritän kertoa, että itselleen pitäisi antaa armoa ja itsestään kannattaa pitää huolta, Väätäinen kertoo.

Harrastuksesta tuli Väätäiselle ammatti kahdeksisen vuotta sitten. Yritysidea lähti omasta kiinnostuksesta ruokaan ja treenaamiseen.

Väätäinen on harrastanut kehonrakennusta 40 vuotta. Hän nostaa puntteja yhä, muttei enää osallistu kilpailuihin. Takana on kymmeniä SM-kilpailuja.

— Yritykseni aloitti yksilövalmennuksilla, ja niitäkin meillä on yhä, mutta painopiste on siirtynyt firmoihin.

Yritykset ovat Väätäisen mukaan pikkuhiljaa alkaneet ymmärtää, kuinka tärkeää on huolehtia työntekijöistä. Hän muistuttaa, että jos työntekijä sairastuu, se voi pahimmassa tapauksessa olla yritykselle kuolinisku.

— Työelämässä vaatimukset kasvavat ja työikä venyy. Viisikymppisistä pitää oikeasti huolehtia.

Joutseno kuuluu Väätäisen elämään edelleen. Hän käy aika ajoin tervehtimässä Joutsenossa kampaajana työskentelevää tytärtään. Poika on armeijassa Vekaranjärvellä.

— Kun ajelen Joutsenossa, käyn läpi kaikki vanhat kulmat. Lapsillekin olen näyttänyt muun muassa hylätyn vanhan sairaalan.

Väätäisen lapsuudenkoti on Asemakatu 3:ssa Korvenkylässä.

— Valkamarannan tuoksuista tulee vieläkin mieleen, kuinka ajelin siellä mopolla, Väätäinen kertoo.

