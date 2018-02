Nuori, lue kirjoja ja lehtiä, vahvistat lukutaitoasi

Tällä viikolla kouluissa on vietetty sanomalehtiviikkoa. Sanomalehtien liiton tilaama tutkimus kertoo, että medioita käyttämällä nuoret voivat vahvistaa lukutaitoaan.

Lause hätkähdyttää. Eikö tässä maassa lukutaito muka ole huippulukemissa?

Vastaus on yhtä hätkähdyttävä: ei välttämättä ole. Kaunokirjallisuus ei enää kuulu jokaisen nuoren top ten -harrastuksiin, ja uudet mediat vaativat myös uudenlaista suhtautumista tietoon. Lukutaito ei enää ole vain sitä, että tuntee kirjaimet, vaan myös sitä, ymmärtääkö lukemansa ja osaako erottaa luotettavan tiedon tyhjistä väitteistä.

Ne nuoret, jotka lukevat ahkerasti sanomalehtiä, menestyvät lukutaitokokeessa, ja se, joka lukee sanomalehtiä, lukee yleensä muutakin.

Verkkouutistenkin seuraaminen parantaa lukutaitoa, ja entenkin pojilla myös luonnontieteiden ja matematiikan osaamista, mutta parhaat tulokset kaikissa niissä syntyvät kaunokirjallisuuden kuluttamisella.

Karkeasti voi sanoa, että pojat lukevat mieluusti lyhyehköjä verkkouutisia, kun taas tytöt tarttuvat kirjoihin. Mitä monipuolisempaa mediankäyttö on, sitä hyödyllisempää se on.

90 prosenttia yläkoululaisista seuraa uutisia, enimmäkseen somesta ja iltapäivälehtien nettisivustoilta. Uutisen käsite voi heille olla laveampi kuin aikuisille, mutta viesti on selvä: uutisten tarve ei vähene.

Mediat voivat muuttua, mutta monipuolinen maailman seuraaminen kiinnostaa tuleviakin aikuisia.