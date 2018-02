Ympäristötaideteos Maan muisti muistuttaa historiasta

Sisko Pajarin Maan muisti -teos haluaa muistaa erityisesti sisällissodassa sata vuotta sitten teloitettuja henkilöitä, aatesuuntaan katsomatta.

Ympäristötaideteos on rakentunut metsään Ilottulassa, se koostuu heinäseipäistä ja piikkilangasta. Langoissa roikkuu valkoisia ja punaisia nauhansuikaleita.

Oksaan viritetystä kaiuttimesta kuuluu naisääni, joka luettelee vuoden 1918 sekasorrossa kuolleiden nimiä aakkosjärjestyksessä.

Paikka on syrjäinen tarkoituksella. Moni teloitettu päätyi viimeiseen leposijaansa metsiin, pelloille ja hiekkakuoppiin.

Taidehistoriaa opiskellut Pajari itse on perehtynyt aiheeseen muun muassa arkistojen kautta. Sisällissodan taisteluissa, teloituksissa ja vankileireillä kuoli yli 38 000 ihmistä.

— Se tuntuu käsittämättömältä. Yritän ymmärtää tapahtumia, mutta tuntuu, että arkitodellisuudessa asiaa ei pysty käsittämään. Tänä aikana minulle on herännyt enemmän kysymyksiä, kuin olen saanut vastauksia.

Pajaria itseään koskettaa eniten sivullisten, jotka tempautuivat osallisiksi ja uhreiksi ajan pyörteisiin, kohtalot.

— Puolueettomaksi jääminenkään ei ollut hyvä vaihtoehto. Silloin saattoi joutua sekä punaisten, että valkoisten maalitauluksi.

Teos on paikalla 15. toukokuuta asti, jolloin muistonauhat siirretään puuhun roikkumaan. Ihmiset voivat vierailla paikalla ja kiinnittää piikkilanka-aitaan punaisia ja valkoisia nauhoja. Ääniteos on kuultavissa paikalla lauantaisin kello 13—15.

Paikan koordinaatit ovat N 6775933,496 E 574105,536 (ETRS -TM35FIN).

Reittiohjeet Joutsenon suunnasta tullessa: Aja Ilottulantietä kohti Lappeenrantaa. Lehtoniementien jälkeen ajetaan mäki ylös ja käännytään vasemmalle nimeämättömälle yksityistielle, jossa pellon jälkeen on opaste oikealle. Matkaa teokselle on metsäpolkua pitkin noin 50 metriä.