Kun taksiluvat vapautuvat sääntelystä, taksin saanti voi hankaloitua virka-ajan ulkopuolella

Tavallisena työpäivänä leppäläläinen taksinkuljettaja Päivi Melto saattaa ehtiä lounaan sijaan nauttia vain croissantin ja kahvin. Toissa perjantaina hän vei ensin Korvenkylässä käyneen asiakkaan kotiin, ja seuraava keikka oli Punnanlahteen.

Siellä asuva asiakas oli tilannut taksin netin Valopilkku-sovelluksella.

— Matkustan taksilla noin kerran kuukaudessa. Olen havainnut sovelluksen hyväksi. Se on helppo, ja sitä on kätevä käyttää vuorokaudenajasta riippumatta. Se myös näyttää, milloin taksi on lähtenyt tulemaan, Jussi Lehto kertoi.

Lehto jäi rautatieasemalle ja jatkoi junalla Helsinkiin. Sielläkin hän otti taksin.

Niiden noin kuuden vuoden aikana, jotka Melto on ajanut taksia aviomiehensä Timo Mellon kanssa omistamassaan TM-Serving Oy -taksiliikenneyrityksessä, Joutsenon taksien määrä on vähentynyt 13:sta 8:aan.

Heinäkuun alusta taksiluvat vapautuvat määrällisestä sääntelystä ja taksikiintiöt poistuvat. Parhaillaan on menossa viimeinen taksilupien hakukierros. Se päättyy huomenna perjantaina.

Joutsenossa on ollut auki kaksi lupaa jo jonkin aikaa. Hakijoita ei ole ollut.

Taksikyydistä maksetaan monin eri tavoin, esimerkiksi vammaispalvelukorteilla, Kelan suorakorvausjärjestelmästä tai laskulla. Maksajana voi olla myös vakuutusyhtiö tai edunvalvonta.

— Kyllä ne kaikki ajastaan oppii, Melto kertoi.

Tuleva taksilupamuutos tietää taksinkuljettajille helpotusta työvuoroihin, mutta asiakkaille se voi aiheuttaa Mellon arvion mukaan hankaluuksia saada taksia virka-ajan ulkopuolella eli esimerkiksi yöaikaan tai viikonloppuisin.

Tällä hetkellä kuljettajat työskentelevät ajovuorolistojen mukaan, ja taksi on saatavilla 24/7. Uudistuksen jälkeen kukin kuljettaja voi määritellä työaikansa itse.

Taksinkuljettajat Teemu Melto ja Ahti Purhonen istahtivat Päivi Mellon seuraksi ennen seuraavaa työtehtävää. Porukalla mietitään lupamuutosta, Eksoten kilpailutusta ja sitä, kuinka vanhat ja vammaiset pystyvät jatkossa soittamaan omat kyytinsä.

— Ihme, etteivät heidän edunvalvontajärjestönsä ole vielä reagoineet. Mutta kilpailutus on päivän sana, Päivi Melto mietti.

Nykyinen systeemi, jossa osa ajoista on tilattu etukäteen, on vaatinut taksiyrittäjältä paljon etukäteissuunnittelua. Uudistus vähentää sen tarvetta.