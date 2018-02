Pulpilla korkeita rikkidioksidipitoisuuksia—syynä ovat tehtaan huoltotyöt

Pulpin ilmanlaadun mittauspisteellä on mitattu maanantaiaamuna 5.2. korkeita rikkidioksidipitoisuuksia.

Korkeimmillaan arvot ovat olleet aamuyhdeksästä kymmeneen.

Rikkidioksidipitoisuudet ovat aiheutuneet Metsä Fibren sellutehtaalla olleesta tilanteesta, jossa väkevät hajukaasut on jouduttu johtamaan varapolttoon soodakattilan huoltotöiden vuoksi.

Väkevät hajukaasut on ohjattu jälleen puolenpäivän aikaan soodakattilaan, ja sen takia rikkidioksidipitoisuuksien ennustetaan jälleen alenevan iltapäivän aikana.

On mahdollista, että hajukaasuja joudutaan vielä ajoittain ohjaamaan varapolttoon, mikä voi aiheuttaa rikkidioksidipitoisuuden nousua myöhemmin iltapäivällä tai illalla.

Tuulen suunta on pohjoisesta, joten rikkidioksidipitoisuuksia voi esiintyä erityisesti Pulpin asuinalueella.

Rikkidioksidi on korkeina pitoisuuksina pistävänhajuinen kaasu, joka voi ärsyttää erityisesti ylähengitysteitä. Astmaatikot ovat selvästi muita herkempiä rikkidioksidin vaikutuksille, ja erityisesti pakkanen voi pahentaa rikkidioksidin aiheuttamia oireita.