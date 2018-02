Veli-Matti Juntunen lähti luotsaamaan Honkalahden sahaa

Veli-Matti Juntunen on toiminut kuukauden päivät Stora Enson Honkalahden sahan tehdaspäällikkönä.

Hän johtaa noin 90 hengen yksikköä, kaikkiaan Honkalahden aitojen sisäpuolella työskentelee noin 160 henkeä, kun mukaan lasketaan alihankkijoiden palveluksessa olevat ihmiset. Lisäksi miehen johtoon kuuluu yhtiön Uimaharjun sahayksikkö.

Käynnissä on perehdyttämisvaihe, mies sanoo.

— En ole vielä valmis, asioiden haltuunotto ottaa vielä aikansa omalta puoleltani.

Kilpailu sahamarkkinoilla on kovaa ja yksikkö täytyy pitää kilpailukykyisenä. Siihen Juntunen näkee Honkalahdessa hyvät edellytykset.

— henkilöstä on osaavaa ja sitoutunutta työhönsä ja sahan kehittämiseen.

Sahan vuosittainen kapasiteetti on 310 000 kuutiota sahatavaraa.

Lisäksi sahatavaraa jatkojalostetaan laitoksen porttien sisällä noin 70 000 kuutiota vuodessa.