Eekoo rakentaa uuden S-marketin Joutsenoon

Etelä-Karjalan Osuuskauppa (Eekoo) aloittaa uuden S-marketin rakentamisen Joutsenoon mahdollisesti jo tänä syksynä. Rakentamisaikataulu riippuu kaavamuutoksesta, joka on vireillä Lappeenrannan kaupungilla.

Uudisrakennus tulee tyhjälle tontille, joka on nykyisen S-marketin vieressä ja jolta on purettu kiinteistö.

— Tavoite on rakentaa kokonaan uusi rakennus. Se on tässä tapauksessa järkevin ratkaisu, sillä modernin energiatehokkuuden saavuttaminen vanhassa kiinteistössä ei ole enää mahdollista, kertoo Eekoon toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen.

Uuden rakennuksen valmistuttua vanha puretaan pois, ja sen paikalle tulee pysäköintitilaa.

— Haluamme parantaa asiointia ja tuoda asiakkaille lisää pysäköintimahdollisuuksia. Nykyinen pysäköintialue on ollut ruuhkainen, Sillanpää-Jaatinen kertoo.