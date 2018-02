Jätehuolto suunnittelee jälleen uutta miljoonainvestointia Kukkuroinmäkeen

Kotitaloudet saavat odottaa tälle vuodelle suunniteltuja maksuttomia jätekuukausia turhaan. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (EKJH) on joutunut perumaan kampanjan, jossa kotitalouksien jätekuormia olisi otettu muun muassa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa maksutta vastaan helmi- ja marraskuussa.

— Kaikki käsittelykentät ovat tällä hetkellä Kukkuroinmäessä aivan täynnä, ja meillä on suuria vaikeuksia saada hyödynnettävissä oleva jäte eteenpäin, perustelee jätehuoltoyhtiön toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

Jätehuoltoyhtiö onkin alkanut suunnitella varasto- ja käsittelykenttiensä laajuuden vaiheittaista tuplaamista nykyisestä noin kuudesta hehtaarista karkeasti 11—12 hehtaariin. Kyse olisi parin miljoonan euron investoinnista.

— Osa alueesta on varattu biokaasulaitokselle, Suomalainen mainitsee.

EKJH:n hallitus kokoontuu ensi keskiviikkona käsittelemään laitoksesta pyydettyjä tarjouksia sekä päättämään laitostoimittajan valinnasta.

Tavoitteena on, että biokaasulaitos olisi koekäytössä vuoden loppuun mennessä.

