Katujen talvikunnossapito puhutti lukijoita – esitimme kysymyksiä aurauksesta vastaaville virkamiehille

Lappeenrannan kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi (MH) ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) aluevastaava Sakari Häyhä (SH) vastaavat Joutsenon teiden ja katujen kunnossapitoa koskeviin kysymyksiin.

Kuinka on mahdollista, ettei asuinalueen katua ole aurattu kolmeen viikkoon Joutsenon keskustaajamassa?

MH: Muutaman kerran on käynyt niin, että jos olisimme olleet hyvin nopeita, olisimme ehtineet aurata ennen kuin pakkanen kääntyy lämpöasteiksi. Mutta jos on luvattu silkkaa vesisadetta, lumi estää kadun pintaa menemästä vesijäätikölle, ja se jätetään siksi auraamatta. Hiekoituksessa on huomioitava, pysyykö se tien pinnalla kauemmin kuin tunnin tai pari. Koko kaupungin hiekoittaminen maksaa kymmeniä tuhansia euroja.

Miksi sohjon päälle joskus levitetään hiekkaa?

MH: Joskus niin tehdään, jos sohjoa on vain vähän. Hiekoitamme useita katuja yhtä kyytiä, mutta sohjo pysyy jossain pidempään, jossain se häviää nopeammin.

Saimaantien ja Lappeentien ajoväylän hoito kuuluu ELY-keskukselle ja kevyen liikenteen väylä kaupungille. Joskus on käynyt niin, että aamulla aurattu jalkakäytävä tukkeutuu uudestaan, kun ajoväylä aurataan. Mikä neuvoksi?

MH: Ellei työ kulje samaan tahtiin, tulee ongelmia. Meille ei tule tietoa siitä, milloin ajoradat aurataan, vaan urakoitsija joutuu seuraamaan sitä. Pyörätiet ajamme puhtaiksi pääsääntöisesti ennen aamukuutta, mutta ajorata saatetaan aurata illalla kello 23. On ELYn urakoitsijalta kiusantekoa, että se tehdään noin. Tästä on jokunen vuosi väännetty kättä. Omasta mielestäni yhden tahon pitäisi hoitaa alue kokonaan, mutta ELY ei halua hoitaa pyöräteitä. Sitten tulee näitä kämmejä.

SH: Näin saattaa sattua. Meidän urakoitsijamme ja kaupungin pitäisi pitää keskenään yhteyttä siitä, missä järjestyksessä aurataan. Kevyen liikenteen väyliä on paljon, ja niiden laatuvaatimukset voivat olla erilaiset kuin ajoväylien, joten aina samanaikaisuus ei voi olla mahdollistakaan. Aiemmin väylät hoiti yksi ja sama vaihtoperiaatteella: Teollisuustie pyöräteineen oli kaupungin ja Saimaantie ELYn hoidossa, eikä ollut ongelmia. Kun Joutseno liitettiin Lappeenrantaan, ongelmat alkoivat. En tiedä, mistä se johtuu. Kiusanteosta ei ole kysymys.

Jos sunnuntaina tulee lumimyräkkä, kuinka toimitte?

MH: Jos liikenne ei pääse kulkemaan, auraamme kriittiset paikat, vaikka olisi sunnuntai. Jos polkupyöräilijä siirtyy ajoradalle, auraaja on jo myöhässä. Ajoradat on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan ja pyörätiet kahteen. On myös superluokka eli pitkät pyörätieyhteydet kuten Teollisuustie, Lappeentie ja Saimaantie, jotka avataan ensimmäiseksi.