Joutsenon Vuoden nuori lukija Aino Hämäläinen siirtyi Pottereista Soturikissoihin

Aino Hämäläinen on tuttu asiakas Joutsenon kirjastossa. Aiemmin hän vieraili ahkerasti myös Pulpin kirjastossa. Erityisesti fantasiakirjallisuus on hänen mieleensä, joten luonnollisesti kaikki Harry Potterit on luettu ja katsottu myös elokuvina. Tällä hetkellä menossa on Erin Hunterin Soturikissat-kirjasarja.

12-vuotias Hämäläinen sai torstaina kirjaston asiakasraadilta Vuoden 2017 nuori lukija -palkinnon. Tunnustus jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Palkinnon ojentanut joutsenolainen raatilainen Aapo Ropponen kertoi Ainon valikoituneen sillä perusteella, että hän lukee paljon ja monipuolisesti.

— Kirjastovirkailija kertoi, että kun hän on suositellut Ainolle jotain kirjaa, Aino usein kertoo jo lukeneensa sen, Ropponen sanoi.

Lukeminen kuuluu Hämäläisen jokaiseen päivään.

— Opin lukemaan eskarissa. Pienempänä en ollut kovin ahkera lukija, mutta innostuin kolmannella luokalla.

Ainon harrastuksiin kuuluvat myös ratsastaminen, tanssi ja pianon soitto.

Asiakasraati aikoo jakaa palkinnon tästedes vuosittain.