Täydellinen avantokeli veti saunojia lammelle ja lauteille

Kello on 16 perjantaina. Helmikuu paukuttaa muutaman asteen pakkasta, ja Ahvenlammen saunojen ovet ovat juuri avautuneet. Kohta löylyistä tulee ulos höyryäviä avantouimareita. On ihanteellinen avantosää, sillä ei tuule.

Tänä vuonna 93 vuotta täyttävä Veikko Haimila taitaa olla Ahvenlammen perjantai-illan saunojista iäkkäin. Hän astelee laiturille seurassaan Pertti Pykäläinen ja Ville Hartikainen ja laskeutuu varmoin ottein lampeen.

— Kysyin lääkäriltä, voinko käydä avannossa. Lääkäri sanoi, että jos päässä on sen verran löysää ja sydän kestää, niin mikä ettei, Haimila kertoo.

Hän on pulahdellut avantoon 30 vuoden ajan eikä näe edelleenkään mitään syytä lopettaa.

Veikko Kajava on harrastanut avantouintia 20 vuotta. Hän käy viilentymässä kahdesti viikossa.

— Hyvä olo tästä tulee, Kajava kehuu.

Saunayrittäjä Marzhan Kakimova iloitsee siitä, että on saanut uusia, nuoriakin asiakkaita.

Tällä hetkellä yhdeksällä saunojalla on hallussaan pukuhuoneen avain.

He käyvät avannossa ilman saunaa oman aikataulunsa mukaan.

— Itse käyn avannossa aamuisin, Marzhan Kakimova kertoo.

Hän suunnittelee miehensä kanssa tekevänsä taloon siipirakennuksen. Siihen tulisi saunojen lipunmyynti sekä kahvila, joka voisi olla auki myös kesäisin.