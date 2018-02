Elämää kissojen ehdoilla

Rotukissojen esittelynäyttely kokoaa tänään lauantaina 10. helmikuuta Vuoksenniskan työväentalolle kissoja sekä niiden omistajia ja ystäviä.

Suomen Rotukissayhdistys ry:n paikallisjaoston, SUROK Kymenpiirin kello 10—16 järjestämässä tapahtumassa kissoille on myös omat agilitykilpailut, jossa ne esittävät taitojaan esteiden suorittamisessa. Lapset voivat ottaa omat lelukissansa mukaan, ja ne arvioidaan päivän aikana.

Kymenpiirin puheenjohtaja Sari Sinkko, minkä kissarotujen edustajia töllillä on mahdollista nähdä?

— Ragdolleja, norjalaisia metsäkissoja, siperiankissoja, kurilian bobtaileja sekä harvinaisempina rotuina selkirk rex ja bengali.

Kasvatat itse norjalaisia metsäkissoja. Miten päädyit juuri niiden kasvattajaksi?

— Halusin rodun, jossa ei ole mitään liioiteltua ja joka on perusterve. Norjalaisella metsäkissalla on laaja geenipooli, ja ”uutta verta” on suhteellisen helppo hankkia ulkomailta. Pidän metsäkissan sosiaalisesta ja rohkeasta luonteesta. Se on myös erittäin näyttävä kissa mahtavalla turkilla, joka on suhteellisen helppohoitoinen pituuteensa nähden.

Mitä kaikkea siedät kissoiltasi ajatuksella ”kissat ovat kissoja”?

— Niiden luonnolliseen käytökseen kuuluu monia asioita, joita henkilö, jolla ei ole kissoja, ei voi ymmärtää. Pentuna ne riehuvat ja tutkivat joka paikan. Ne saattavat innoissaan hypätä niskaan, ja tulee vähän kynnen jälkiä. Kissan karvaa ”voi” olla vaatteissa. Itse asiassa kaikki hankinnat tehdään kissojen ehdoilla. Jopa nykyinen koti ja autot on ostettu niin, että ne soveltuvat kissojen elämään.

Lue Sari Sinkon nallipyssyhaastattelu kokonaisuudessaan 8.2. Joutseno-lehdestä