Henrik Härkönen Mäntän kuva-taideviikoille

Joutsenosta kotoisin oleva taiteilija Henrik Härkönen kutsuttiin Mäntän kuvataideviikoille.

— Olihan se hieno yllätys. Kuraattori on nähnyt töitäni ja kutsu tuli siltä pohjalta, Härkönen sanoo.

Härkösen työ Mäntässä rakentuu olemassaoleviin rakenteisiin, ja jatkaa hänen purkutaloihin pohjautuvaa teossarjaansa.

28-vuotias Härkönen on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta. Kuvataiteen lisäksi hän tekee musiikkia ja stand up -komiikkaa.