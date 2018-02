Nousukausi saapui Joutsenoon

Suuret investointiuutiset kertovat, että talouden käänne parempaan on havaittavissa muuallakin kuin kaupunkien keskustoissa.

Joutsenon keskustaajaman ilme alkaa muuttua ehkä kesän jälkeen, kun Etelä-Karjalan osuuskauppa tökkää lapion tyhjälle tontille ja alkaa rakentaa nykyaikaista liikekiinteistöä. Maisema muuttuu lisää, kun vanha rakennus puretaan.

Nykyinen kiinteistö, alun perin Osuuskauppa Yhtymän palvelukeskus, nousi harjaan maaliskuussa 1970. Suurin osa siitä oli myymälätilana, ja lisäksi rakennuksessa oli ravintola kabinetteineen sekä linja-autoasema.

Ravintola Hauenhammas avautui siinä 13. kesäkuuta 1970. Nähtäväksi jää, palaako Joutsenoon EeKoon ravintola.

Osuuskauppa luottaa Joutsenoon kauppapaikkana. Kuluttajien kannalta on hyvä sekin, että päivittäistavarakaupan kilpailuasetelma säilyy.

Kauempana keskustasta, parinkymmenen kilometrin päässä Kukkuroinmäellä myös Etelä-Karjalan jätehuollolla on näköpiirissä uutta. Ensi viikolla päätetään biokaasulaitoksesta, ja suunnitelmissa on myös varasto- ja käsittelykenttien laajennus.

Kaikissa näissä hankkeissa on kyse miljoonista euroista.

Talouden valoisammatkaan käänteet tai investointien kaltaiset hyvät signaalit eivät kuitenkaan auta, ellei niistä seuraa työpaikkoja. Se on maakunnalle ja sen asukkaille kaikkein tärkein asia.