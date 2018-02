Taideopinnot ovat antaneet Emilia Urhoselle oivalluksia

Eveliina Urhonen kyllästyi tekemään ansiotöitä ja haki Joutsenon opiston kuvataidelinjalle. Joutsenolainen nuori nainen on piirtänyt pienestä pitäen, mutta vasta opistolla hän sai siihen ensi kertaa ohjausta.

— Täällä on ollut rennompaa opiskella kuin luulin. Itse teen suurimmaksi osaksi sitä, mitä omasta päästäni keksin, harvoin mallista, hän kertoo.

Urhonen on yksi 12:sta opiston taideopiskelijasta, joiden töitä on pantu esille Maailmat-näyttelyyn Imatralle kulttuuritalo Virtaan.

Kuvataidelinjalla Urhonen on löytänyt monotypian. Se on yksi grafiikan muoto.

— Se on nopeaa, sitä ei tarvitse suunnitella, ja se näyttää melkein aina hyvältä.

Suunnitelmissa on hakea Imatralle ammattikorkeakouluun jatkamaan taideopintoja.

— En tiedä taiteesta mitään, tykkään vain tehdä. Vincent van Goghista olen aina pitänyt.

Taidelinjan opiskelijat tulevat eri puolilta Suomea. Kaksi heistä on joutsenolaisia, Urhosen lisäksi aikuisopiskelija Natalia Eremina. Kaksi nuorukaista vaihtoi Japanin kielen ja kulttuurin linjalta kuvataiteeseen.

Näyttelyssä on jokaiselta muutama työ, kaikilta on poimittu mukaan parhaita teoksia. Esillä on maalauksia, piirroksia, sekatekniikkateoksia ja grafiikkaa.

Joutsenon opiston kuvataidelinjan taidenäyttely Imatran kulttuuritalo Virrassa 4.3. saakka.