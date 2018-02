Jäinen konserttisali on äänen ja valon juhlaa

Vuoksen jäästä veistelty marimba soi Tero Anttosen käsissä. Jarno Rossi kääntelee sadeputkea. Se on jääputkilo, jonka sisältä kuuluu helisevää ääntä. Lauri Kuosalla on soitin, jolla ei ole nimeä.

Nämä joutsenolaislähtöiset miehet ovat osa porukkaa, joka tarjoaa musiikkielämyksiä Vuoksen jäästä rakennetussa SounDome-iglussa Imatran Varpasaaressa.

Idea on joutsenolaissyntyisen Juuso Partasen. 15 vuotta sitten hän opiskeli äänisuunnittelua Tampereella ja sai idean veistää jäästä instrumentteja. Häneltä meni kymmenen vuotta rakennellessa iglun prototyyppejä Haukilahden rannassa.

Musiikki, jota SounDomessa kuullaan, on varta vasten jääsoittimille sävellettyä. Ammattilaismuusikoiden instrumentteina ovat kitara, didgeridoo, udu-rumpu, monenlaiset lyömäsoittimet sekä muutama itse keksitty ja nimeämätön.

SounDome-konsertteja on tarkoitus pitää maaliskuun 10:nteen päivään saakka. Jotta jää soisi, iglun sisälämpötilan on oltava vähintään yhden asteen pakkasen puolella. Siksi kylmälaitteet jäähdyttävät konserttisalia. Yleisöä lämmittävät porontaljat ja viltit.

Musiikki- ja valoelämykset on rakennettu paljolti talkoilla. Partanen on laskenut, että töitä on tehty 700 tuntia, parin kolmen viikon ajan jopa yötä päivää.

Partanen ja Nuppola ohjaavat myös kolme jäänveistokurssia. Kurssilaiset veistävät kukin oman jäätaideteoksensa. Kurssit ovat 18., 25. ja 27. helmikuuta.

Katso konsertissa perjantaina 9. helmikuuta kuvattu video Joutseno-lehden Facebook-sivulta.