Biokaasulaitoksesta ei yhtään tarjousta, hanke odottaa TEM:ltä jatkoaikaa ja uutta tarjouskilpailua

Etelä-Karjalan jätehuolto Oy (EKJH) on keskeyttänyt Kukkuroinmäkeen suunnitellun biokaasulaitoksen hankinnan, koska yhdeltäkään laitostoimittajalta ei saatu tarjousta. Hankkeesta ei kuitenkaan olla luovuttu.

EKJH:n toimitusjohtajan Mika Suomalaisen mielestä tarjousten puuttuminen johtuu ennen muuta kestoltaan lyhyestä ja väärään aikaan — joulun ja vuodenvaihteen lomakauteen — osuneesta tarjouskilpailusta, johon yhtiötä ajoi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoituspäätös ja sen ehtojen tulkinta.

— Rahoituspäätöksessä edellytettiin laitoksen olevan käytössä vuoden 2018 lopussa.

Tämän takia kilpailutusta kiirehdittiin — suotta. TEM on näet sittemmin viestittänyt, että rahoituspäätöksen raukeamisen estämiseksi hankkeelle voi hakea jatkoaikaa. Sitä on myös haettu vuoden 2019 loppuun asti.

— Tarkoitus on käynnistää kilpailutus mahdollisimman pikaisesti uudestaan niin, että sekä tarjousten jättämiselle että projektin toteutukselle annetaan enemmän aikaa, Suomalainen sanoo.

Aiemmat artikkelit: