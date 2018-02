Harvinainen idänturturikyyhky pyrähti Haukilahteen

Harvinaiset linnut ovat Joutsenon matkailunähtävyys. Talvinen bongareitten houkutin on ruokintapaikalla Haukilahdessa viihtyvä idänturturikyyhky, josta on Suomesta alle 30 havaintoa.

Joutsenon vieras on Etelä-Karjalan ensimmäinen.

— Hyvin ovat kymmenet bongarit kyyhkyn ruokarauhaa kunnioittaneet, kun siitä on annettu ohjeet, sanovat linnun pihabongauksessa tammikuun lopussa havainneet Eija ja Pekka Kärkkäinen.

Idänturturikyyhky syö siemeniä, maapähkinää ja kauraa. Sen on tärkeää saada ruokailla rauhassa, jotta energiaa riittäisi kylmän talviyön yli.

Idänturturikyyhky pesii Keski-Aasiasta itään ja talvehtii eteläisessä Kiinassa ja Intiassa.

Joutsenossa on tavattu nyt kuusi kyyhkylajia. Idänturturin pikkuserkku turturikyyhky on pesinyt alueella viime vuosituhannella, ja nykyäänkin se nähdään vuosittain. Hyvättilässä talvehtii turkinkyyhky.

Sepel-, uuttu- ja kesykyyhkyt kuuluvat myös Joutsenon pesimälinnustoon.