Palstakujan päiväkotihanke etenee, Taimitarhan tyssäsi

Yksityisen Hoivaneliö Oy:n suunnitelma rakennuttaa Kesolan Palstakujalle päiväkoti etenee.

— Tavoitteena on, että päiväkoti aloittaa toiminnan tammikuun alussa 2019, kertoo toimitusjohtaja Juho Heinonen.

Päiväkodin tiellä on vielä nykyinen asemakaava, jota on muutettava, jotta nykyisin rivitaloille kaavoitetuille tonteille voisi rakentaa päiväkodin.

Joutsenosta oli viime syksynä kiinnostunut yksityisen päiväkodin perustamispaikkana myös Plus Hoivakiinteistöt Oy. Yhtiö halusi vuokrata Taimitarhan nykyisen päiväkodin naapurista määräalan neliryhmäistä päiväkotia varten, mutta hakemus hylättiin.

Toimitusjohtaja Olli Lieskivi kertoo yhtiön olevan edelleen kiinnostunut Joutsenosta.

— Olemme toiveikkaita, että löydämme soveltuvamman tontin uudelle päiväkodille.

