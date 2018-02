Arvio: Lappeenrannan kaupunginteatterilta viehättävä tulkinta venäläisklassikosta

Lokki on miellyttävän irtonainen teatterikokemus. Sen tekee venäläisen mestarin Anton Tšehovin teksti mutta myös Samuli Hallan kerrassaan vaikuttava skenografia ja Marjo-Riikka Mäkelän ohjaus, joka saa näyttelijöistä parhaan irti.

Irtonaisuudella tarkoitan tietynlaista keveyttä, kohtauksittain etenevää tarinaa, jossa ei ole sen merkillisempää juonta kuin ihmiset ja heidän toiveensa, pyrkimyksensä ja tunteensa.

Lokissa ei ole varsinaista päähenkilöäkään. Jokainen hahmo on oman elämänsä päähenkilö.

Kepeät kuvat eivät kuitenkaan merkitse sitä, että tekstin teemat olisivat kepeitä. Tšehov ei lupaa ruusutarhoja edes niille, jotka rohkeasti seuraavat intohimojaan.

Päinvastoin. Hän näyttää, kuinka ihmisen osa on suru ja murhe. Nuori nainen Maša pukeutuu jatkuvasti mustaan surupukuun, koska sanojensa mukaan suree koko elämäänsä.

Hämmentävää on se, että Tšehov antaa omaneduntavoittelijoiden pärjätä ja rakastamaan kykenevien tuhoutua.

Näyttelijätär Irina Arkadina, jota Sanna Kemppainen näyttelee räiskyvästi, haluaa olla kaiken keskipiste. Hänen helmoissaan pyörii kirjailija Trigorin, tuuliviiri, jonka epäluotettavuuden Jussi Johnsson piirtää pienin, hienostunein elein.

Kumpikin heistä pitää puoliaan vaikka muiden kustannuksella.

Aivan toisenlaisia ovat nuoret Kostja ja Nina. Kost-ja on Arkadinan poika, josta Samuli Punkka tekee hienolla näyttelijäntyöllä syvästi tuntevan, traagisen hahmon. Kostja rakastaa Ninaa, jota Vilma Putro näyttelee valovoimaisesti. Molempien intohimo on teatteri, ja molemmat seuraavat intohimonsa tähteä, vaikkei se helppoa olekaan.

Pääasiallisesti tapahtumat etenevät maaseudulla. Se luodaan näyttämölle upein keinoin heti alkukohtauksesta alkaen, jossa lipuu vene varhain aamuisella järvellä.

Maaseutu on kaupunkilaisille Arkadinalle ja Trigorinille paikka, jossa säännöt katoavat. Oikea elämä on kaupungissa.

Nina taas tuntee, että juuri kaupungissa vasta oikea elämä alkaakin — vain huomatakseen, että se oli harhaa.

Vastakohtana kaikkien pyrinnöille on Kostjan eno, aivan mainio Jarno Kolehmainen. Hänen repliikkinsä tuovat tarinaan tärkeää huumoria, mutta hän myös näkee tarkasti. Hän sanoo olevansa mies, joka tahtoi — hän tahtoi vaimon ja uran, muttei saanut kumpaakaan. Muut näkevät hänet vain vanhana, mutta hän itse ei ole luovuttanut, vaan on yhä elämännälkäinen.

Tšehov ei päästä helpolla niitäkään, jotka tyytyvät vähempään kuin haluaisivat.

Maša vastaa vihdoin myöntävästi sinnikkään opettajan kosintaan, mutta kummastakin tulee avioliitossa tyytymätön. Aija Pahkala ja Jussi Virkki tekevät heidät tarkasti. Hahmot ovat lähtökohtaisesti melko yksiulotteiset, heistä näytetään lähestulkoon ainoastaan rakkaudenkaipuu.

He jäävät täyttymättömine unelmineen yksinäisiksi sieluiksi, vaikka elävätkin yhdessä.

Näytelmän henkilöistä useat pyörivät onnettoman rakkauden kehässä: opettaja Medvedenko rakastaa Mašaa, Maša Kostjaa, Kostja Ninaa, joka rakastuu Trigoriniin, joka ei rakasta muita kuin itseään.

Onnettomat valinnat voivat johtaa tuhoon, vaikka olisi valinnut unelmansa.

Nina on Kostjan ohella traaginen hahmo, näytelmän lokki.

Hän kyllä nousee siivilleen, muttei lopulta pystykään lentämään.

Lokkivertaus jää mielestäni näytelmässä aika hämäräksi.

Lokki

Esitys Lappeenrannan kaupunginteatterissa lauantaina 10.2. klo 19.

Teksti Anton Tšehov

Ohjaus Marjo-Riikka Mäkelä

Skenografia Samuli Halla

Rooleissa Sanna Kemppainen, Samuli Punkka, Jarno Kolehmainen, Vilma Putro, Eero Rannio, Anna-Kaisa Makkonen, Aija Pahkala, Jussi Johnsson, Seppo Merviä, Jussi Virkki, Benjamin Klemettinen, Matias Kontula ja Petja Pulkkinen.