Jani Loijas pyydettiin Kultsun maalivahtirinkiin, kyseessä on unelman täyttymys

Jani Loijaksen tavoite Kultsu FC:n maalivahtiringissä on selvä: mahdollisimman paljon peliminuutteja. Loijas on solminut joukkueen kanssa kautta 2018 koskevan sopimuksen, mutta lähtökohta on erikoinen.

Verkonvartijaa voi tituleerata pallopiireissä jo ikämieheksi 33 vuodella. Samoin kokemus painottuu pääasiassa puulaakipeleihin ja höntsään lukuunottamatta viime vuoden vierailua Vitosessa Lappee JK:n kakkosjoukkueen veräjänvartijana. Maalillaolo on tuttua myös futsalporukka Ryökäleitten tiimoilta.

Miehen otteet kuitenkin vakuuttivat.

— Janne Borgström oli nähnyt pelejäni ja pyysi Kultsun treeneihin veskariksi.

Kysymys yllätti. Tilaisuuteen tarttuminen oli kuitenkin itsestäänselvää.

— Katsotaan nyt tämä kortti, onko äijästä tähän.

Mies toteaa tulevansa pystymetsästä moniin veskareihin verrattuna, ja maalivahtivalmentaja Saku Pesonen on antanut korvaamatonta ohjeistusta.

— Olen itseoppinut. Maalivahdin perusasentokin oli uutta, samoin olen treenannut liikkumista, sijoittumista ja jalalla pelaamista paljon. On minulla avujakin, osaan torjua vetoja hyvin ja vastaantulot ovat vahva osaalue.

Hän myöntää kyseessä olevan unelmien täyttymys. Junnuajan haave oli edustuksessa pelaaminen. Seuratoiminta tyssäsi, kun vanhemmat eivät nähneet 1990-luvun lamavuosina järkeväksi laittaa rahoja pojan jalkapalloharrastukseen.

Loijas toteaa olevansa kaikki tai ei mitään-tyyppinen ihminen. Siksi tahto kehittyä on kova.

— Olisihan se iso pettymys, jos en lunasta odotuksia. Voisihan siinä nappikset lähteä myyntiin. Toisaalta kun on ikää, osaa arvioida asioita myös laajemmista konteksteista.

