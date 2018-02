Eija Schwartzin tie vei Korvenkylästä Baltian ja Ruotsin kautta Turkuun

Olen Eija Schwartz (os. Juutilainen, 43). Korvenkylässä asuin, ja synnyinpaikkani Imatra oli luonnollinen suunta asioida. Vanhemmat asuvat Korvenkylässä, ja lasten kanssa tulee käytyä mummolassa. Kesät pyritään olemaan paljon niillä nurkilla, ellei sitten Saksassa, josta mieheni on kotoisin. Turussa asun, mutta turkulainen en edelleenkään ole. Se on kyllä myönnettävä, että Turku on Suomen kaunein kaupunki!

Lähdin Joutsenosta vuonna 2000. Opiskelin venäjää Savonlinnassa sitä ennen, mutta kirjoilla ja töissä olin Joutsenossa. Kaiken liikenevän ajan vuoteen 2002 olin kassalla vanhempieni pyörittämässä Pulpin lähikaupassa. Siitä lähdin ensin Latviaan, sitten Viroon, sieltä Ruotsiin ja 10 vuotta sitten Turkuun.

Aika pian Turkuun muuton jälkeen näin ilmoituksen Turun Karjala-kuorosta.

