Neljännen olympiapronssin Suomelle toi naisten jääkiekkojoukkue

Talviolympialaiset jatkuvat Etelä-Korean Pyeonchangissa sunnuntaihin 25. helmikuuta. Keskiviikkona suomalaisten pronssisten olympiamitalien sarjaan tuli jälleen yksi uusi, kun naisten jääkiekkojoukkue taisteli itsensä kolmanneksi.

Miesten jääkiekkojoukkueen puolivälieräottelu Kanadaa vastaan on tätä kirjoitettaessa pian alkamassa.

Mitaleita on nyt neljä, ja ne kaikki ovat pronssisia. Vieläkö jäljellä olevissa lajeissa on mahdollisuus mitaleille? Tulossa on vielä useita suomalaislajeja, muun muassa yhdistetyn joukkuemäkeä ja -hiihtoa, ampumahiihtoviesti ja pitkät hiihtomatkat.

Miten suomalaiset ovat mielestäsi onnistuneet?

