Ammattiin kouluttautuminen mietityttää nuoria, mutta myös jo työelämässä pitkään olleita

Nopeasti töihin — vai ehkä sittenkin vielä jatko-opintoihin?

Näitä oman tulevaisuutensa keskeisiä päätöksiä monet nuoret pohtivat paraikaa. Perinteinen yhteishaku peruskoulunsa päättäville tai äskettäin päättäneille on menossa ja jatkuu maaliskuun 13:nteen päivään.

Ammatilliseen koulutukseen hakeminen muuttui tämän vuoden alusta joustavammaksi kuin ennen, eikä yhteishaku ole enää ainoa väylä. Niissä koulutuspaikoissa, joissa on paikkoja vapaana, on jatkuva haku. Jos on ongelmia suomen kielen tai muiden opiskeluvalmiuksien kanssa, voi ensin valmentautua niissä.

Ammattiosaajia tarvitaan Suomessa yhä enemmän. Silti ammatillisen koulutuksen hakijamäärät eivät ole kasvaneet samaan tahtiin kuin työntekijöiden tarve.

Ehkä syy on siinä, ettei alan valinta ole helppoa. Tai ehkä nuori pelkää väärän alan valitsemista ja siihen jämähtämistä. Tai sitä, että jos joutuu keskeyttämään yhden alan opinnot, ei pääsekään enää toiseen.

Ammattiopistot tekevät paljon sen eteen, että opiskelija löytää itselleen kiinnostavan alan ja saa tutkinnon suoritetuksi. Ne myös reagoivat työelämän tarpeisiin. Näin on syntynyt esimerkiksi Saimaan ammattiopistoon metsäkoneenkuljettajan koulutus.

Koulujen viesti on, että ammatillinen koulutus avaa uusia mahdollisuuksia — myös aikuisille, jotka haluavat vaihtaa alaa. Nuortenkin on hyvä tiedostaa, että työelämä vaatii jatkuvaa kouluttautumista.