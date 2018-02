Onko sinulla muistoja Rauhasta? Tunnemuseon tekijät etsivät haastateltavia ja aineistoa

Rauhan mielisairaalayhteisöstä tehdään multimediateos. Kolmen hengen työryhmä on saanut Suomen kulttuurirahastolta 24 500 euron apurahan teokseen liittyvien nettisivujen laatimiseen.

Apurahan saajat ovat joutsenolaiset filosofian maisteri Anu Huttunen ja taiteen maisteri Hanna Koikkalainen sekä kouvolalainen medianomi AMK Marleena Liikkanen.

— Itse alan etsiä arkistoista kuvia ja muuta materiaalia, eli tietohaulla aloitetaan, osaksi Aholassa ja osaksi Helsingissä asuva Koikkalainen kertoo.

Työryhmä etsii haastateltavakseen henkilöitä, joilla on omakohtaisia muistoja Rauhasta ja sen arjesta. Yhteyttä teoksen tekijöihin voivat ottaa kaikki, joita Rauha on koskettanut tai koskettaa — niin lapsuutensa siellä viettäneet, hoitohenkilökunta, alueen asukkaat kuin potilaatkin.

— Haluamme tutkia aihetta laajasti.

Nettisivustolle kerätään ääntä ja liikkuvaa kuvaa sekä valokuvia, arkisto-otteita ja haastateltavien kokemuksia. Koikkalainen hahmottelee, että se voisi olla ikään kuin elävä alusta, johon voi lisätä aineistoa.

He ovat suunnitelleet aineistosta myös näyttelyä ja hakevat siihen apurahaa.

Työryhmän kokemuksen mukaan Rauhasta ei ole tallennettu kovin paljon tietoa. Rauhassa on myös aiemmin sijainnut kylpylä- ja sairaalamuseo, ja sen esineistö on tällä hetkellä varastossa. Se heillä on toiveissa tuoda esille jollain tavalla.

Tämän vuoden aikana työryhmä pyrkii saamaan aineiston kerätyksi, ja nettisivut voisivat olla valmiina aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella.

Haastateltavaksi haluavat tai ne, joilla on Rauhaan liittyvää materiaalia, voivat ottaa yhteyttä työryhmään sähköpostiosoitteen rauha55320@gmail.com kautta.