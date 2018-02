Palkittu joutsenolainen opinto-ohjaaja Anssi Martikainen: Jokaisesta opiskelijasta löytyy lahjakkuutta

Joutsenolaisen ammattiopiston opinto-ohjaajan Anssi Martikaisen mielestä hänen työssään tärkeintä on jakaa tietoa, paitsi nuorille myös heidän vanhemmilleen. Martikaisen puheilla on väliä, sillä hänet palkittiin vastikään opo-päivillä Elämäntyö-palkinnolla.

Martikainen ottaa yhteyksiä peruskouluihin ja käy kyselemässä peruskoulunsa päättäviltä, mistä ammateista he haluavat tietää lisää. Vierailut yrityksiin perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa auttavat selvittämään, millaisia työntekijöitä ne tarvitsevat.

— Nuoret ovat aina nuoria, ja valinta on toisille vaikeaa, mutta aina ratkaisu löytyy. Neuvon nuoria tekemään aina myös varasuunnitelman.

Martikainen vannoo henkilökohtaisen ohjauksen nimeen. On nähtävä opiskelija ja kuultava häntä.

— Tässä kehittyy myös vaisto, ja huomaa herkästi, jos kaikki ei ole hyvin. Voi olla, että opiskelijaa vaivaavat unet, raha tai rakkaus. Joskus se asia voi olla pienikin.

Kaikki kivet käännetään, jos opintoja uhkaa keskeyttäminen.

— Jos on kyse alaikäisestä, vanhemmat otetaan mukaan. Opiskelijaa auttavat opon lisäksi vastuuopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja erityisopettaja. Jokaisesta opiskelijasta löytyy jotakin lahjakkuutta.

Martikainen on ylpeä siitä, että Saimaan ammattiopistossa Imatralla keskeyttämisluvut ovat pienimmät koko Kymen alueella.

Hakijoita oli Imatralla viime vuonna eniten esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan sekä rakennus- ja logistiikan perustutkintoihin. Metallikin on alkanut vetää. Mekaanisessa puunjalostuksessa esimerkiksi Honkalahdessa ja Kaukaalla on työpaikkoja, joten sahaprosessihoitajiakin tarvitaan.

Sampossa alkaa ensi syksynä metsäkoneen kuljettajakoulutus. Tähän Martikainen suosittelee luonnosta ja tekniikasta kiinnostuneita tutustumaan.

Lue koko haastattelu ja Martikaisen vinkit ammatinvalintaan 22.2. ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.