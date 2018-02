Joutsenon opiston välivuosilinjalla tehdään matkaa omiin suunnitelmiin

Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jälkeen ei polku jatko-opintoihin saatakaan aueta ihan heti. Näin kävi ylioppilaaksi pääsyn jälkeen liperiläiselle Jenni Ylisirniölle.

Toimintaterapeutin ja katsastusmiehen tytär haki yliopistoihin lukemaan lääketiedettä ja psykologiaa, muttei päässyt.

Joutsenon opistolta löytyi välivuosilinja, jonne Ylisirniö hakeutui. Sen tavoite on muun muassa lisätä nuorten itsetuntemusta ja esiintymisvalmiuksia. Kun tuntee itsensä, on helpompi valita itselleen sopiva ammatti. Esiintymistaito on tärkeä taito työelämässä.

Välivuosilinjalla on kuusi nuorta eri puolilta Suomea. Osa heistä on toisen asteen keskeyttäneitä ja osa toisen asteen käyneitä.

Jenni Ylisirniö kertoo oppineensa paljon itsestään paitsi persoonallisuustestissä myös ryhmätyöskentelyssä.

— Olen huomannut, että olen joustava, että stressinsietokykyni on hyvä ja että olen myös aika luova, Ylisirniö kertoo.

Välivuosilinjan opettaja Enni Karjalainen valmistuu itse opinnonohjaajaksi maaliskuussa.

— Päädyin tähän ammattiin, koska koin, että laadukas opinnonohjaus on tärkeää, Karjalainen kertoo

Karjalainen on tutkinut gradussaan nuorten työn arvoja.

— Nuoret ajattelevat työtä elämäntapana. Palkan merkitys on vähentynyt, Karjalainen havaitsi.

Lue koko juttu 22.2. ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.