Jaana Puustinen liikuttaa muita ja liikkuu itse samalla

Jaana Puustinen vetää Aholan nuorisoseurantalolla tanssillisia liikuntatunteja keskiviikkoiltaisin. Hän myös asuu Aholassa ja nauttii luonnon rauhasta ja antimista.

Millaisia liikuntatunteja vedät Aholan nuorisoseurantalolla?

— Alkujaan pari nuorisoseuralaista toivoi näitä. Periaatteena on liikkuminen, ei varsinaisesti minkään tietyn tanssitekniikan opettelu. Mennään matalan kynnyksen taktiikalla. Jokainen on vastuussa itsestään ja voi asettaa omat tavoitteensa. Minä vain ohjaan, en tao tanssillisia oppeja kenellekään. Tunnit sisältävät tanssillisia elementtejä, lihasten ja nivelten liikuttamista musiikin mukaan. Ryhmä on pieni, ja mukaan mahtuu, Puustinen kertoo.

Parasta Aholassa on hänen mukaansa hiljaisuus ja ympäristön eräänlainen pysähtyneisyys.

— Yöt ovat pimeitä ilman valosaastetta, linnut ovat pääosassa äänimaisemassa, eikä minun tarvitse olla sosiaalinen, jos en tahdo. Ruokakaappi laajenee syksyisin lähes kotiovelta, ja luonnonmateriaalien runsaus antaa työhöni lisäarvoa.

Puustinen on myös teatteriharrastaja. Miksi Aholassa teatteriharrastus on niin vahvaa?

— Aholassa on pitkät perinteet teatterin tekemiseen, ja jo ne velvoittavat jatkamaan. Suurin osa Aholan nuorisoseuran verrattain pienestä toimijakunnasta asuu Imatralla, joten teatteritoiminta on kuntarajat ylittävää yhteistoimintaa.

