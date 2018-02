Lomalaisten kelpaa nyt hiihdellä

Hiihtolomalaisia silmällä pitäen kaupungin ylläpitämät ladut ovat juuri parahiksi hyvässä tikissä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ahvenlammen ympäri kulkeva latu yhdyslatuineen Lampikankaalle on vastikään ajettu latukoneella ja hyvässä kunnossa. Vastaava tilanne on urheilukeskuksen takaa Ravikankaalle suuntautuvilla laduilla.

Myös Myllymäen laskettelukeskuksen ympärille on saatu avattua kolmen ja viiden kilometrin ladut. Myllymäki—TV-masto-latu on viime viikolla päivitetyn kunnossapitotilanteen mukaan sekin hyvässä kunnossa.

Pätilän halki laskettelukeskuksesta urheilukeskukseen kulkeva peltolatu on sitä vastoin välttävässä kuosissa: paikoin latu puuttuu ja multa pilkistää rikkonaisen lumipeitteen lomasta. Metsälatua Kiukkaanlammelle ei tänä talvena ole vielä edes yritetty avata.

Penttiläntien kahta puolta kulkeva peltolatu koulukeskukselta Eiskolan kautta Anolaan ja alapappilan kautta takaisin urheilukeskukselle on välttävässä kunnossa: reitti soveltuu paremmin luisteluhiihtoon, sillä perinteisen urat uupuvat paikoitellen.

Kaikki kaupungin hoidossa olevat luistelukentät ovat hyvässä kunnossa.

Kaupungin hoidossa olevien latujen ja luistelukenttien ajantasaisen kunnossapitotilanteen voi tarkistaa netistä. Listassa olevia latuja klikkaamalla avautuu myös karttanäkymä, joka kertoo, mitä reittiä latu kulkee.